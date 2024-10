Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag im Aufwind

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 1,70 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 1,70 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,71 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,71 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 159.187 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,97 USD. Dieser Kurs wurde am 05.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 1,60 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 5,60 Prozent Luft nach unten.

Am 29.07.2024 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.05.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 229,88 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176,95 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.10.2024 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2025 einen Verlust in Höhe von -0,122 USD ausweisen wird.

