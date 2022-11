Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Nachmittag ins Minus

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 3,79 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 3,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 116.891 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 12,17 EUR markierte der Titel am 15.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 26.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,72 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 39,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 07.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ein EPS von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,82 Prozent zurück. Hier wurden 153,21 USD gegenüber 168,02 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.01.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2023 -0,252 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

