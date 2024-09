Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 1,67 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 1,67 USD. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,67 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,71 USD. Bisher wurden via NASDAQ 344.535 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2023 auf bis zu 3,37 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 102,10 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 1,60 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 4,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 29.07.2024 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,21 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 229,88 Mio. USD gegenüber 184,19 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.10.2024 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,098 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

