Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagmittag in Grün

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 1,68 USD.

Am 06.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,40 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 102,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 10,71 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Tilray (ex Aphria)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,11 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 193,77 USD – das entspricht einem Zuwachs von 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.04.2024 präsentieren.

2025 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,086 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

