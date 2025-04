Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 0,482 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 0,482 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,480 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,489 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 332.362 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,515 USD) erklomm das Papier am 01.05.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 421,784 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,450 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 7,111 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 08.04.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,87 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ein EPS von -0,12 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 185,78 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 188,34 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 23.07.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,048 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor