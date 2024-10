Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag billiger

Aktie im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 1,59 USD ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 1,59 USD ab. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,58 USD. Bei 1,63 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 684.664 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,97 USD. Dieser Kurs wurde am 05.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 87,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,45 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 10.10.2024 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.08.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 200,04 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176,95 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,05 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 13.01.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2025 einen Verlust in Höhe von -0,120 USD je Aktie ausweisen dürften.

