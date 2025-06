Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 0,423 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 0,423 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 0,426 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,410 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 245.136 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei 2,145 USD markierte der Titel am 31.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 80,303 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,370 USD ab. Mit Abgaben von 12,402 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 08.04.2025 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 28.02.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,87 USD gegenüber -0,12 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 185,78 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,34 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,36 Prozent verringert.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,132 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

