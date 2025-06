Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 0,413 USD ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 0,413 USD. Das Tagestief markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,407 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,410 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 260.680 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2024 markierte das Papier bei 2,145 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 419,119 Prozent wieder erreichen. Am 03.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,370 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,431 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tilray (ex Aphria) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 08.04.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,87 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,78 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,34 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -0,052 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor