Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Mit einem Wert von 1,57 USD bewegte sich die Tilray (ex Aphria)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 1,57 USD bewegte sich die Tilray (ex Aphria)-Aktie um 15:50 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,58 USD aus. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,57 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,57 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 199.965 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 2,97 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 88,85 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,45 USD am 11.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 10.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 200,04 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 176,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.01.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,120 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie fällt: Tilray kann Verluste etwas reduzieren - Umsatz aber unter Erwartungen

Ausblick: Tilray präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Canopy Growth, Tilray & Co.: So könnte sich die US-Wahl auf Cannabis-Aktien auswirken