Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt ging es für die Tilray (ex Aphria)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 0,466 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,0 Prozent auf 0,466 USD. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,460 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 0,490 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 639.393 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Bei 2,145 USD markierte der Titel am 31.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 360,597 Prozent wieder erreichen. Am 24.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,351 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,630 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Am 08.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,12 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,78 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 188,34 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,283 USD einfahren.

