Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagvormittag Verlust reich

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 3,37 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,37 EUR ab. Bei 3,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 550 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.11.2021 auf bis zu 12,17 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 72,31 Prozent niedriger. Am 26.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,72 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,90 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.08.2022 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 07.10.2022 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 153,21 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168,02 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,82 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 09.01.2023 erwartet.

2023 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,233 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

