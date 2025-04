Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verteuert sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 0,458 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 0,458 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 0,460 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 0,450 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 250.914 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,515 USD erreichte der Titel am 01.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 81,809 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2025 bei 0,430 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 6,011 Prozent sinken.

Für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 28.02.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 08.04.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,87 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,78 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 188,34 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2025 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -1,158 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

