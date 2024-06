Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) legt am Montagnachmittag zu

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 1,68 USD zu.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 1,68 USD. Bei 1,69 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,66 USD. Bisher wurden via NASDAQ 235.664 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 102,38 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2023 auf bis zu 1,51 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 09.04.2024 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -1,90 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 188,34 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 145,59 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 -0,291 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

