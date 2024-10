Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 1,70 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 1,70 USD. Bei 1,72 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,68 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 259.244 Stück.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 2,97 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 42,66 Prozent niedriger. Am 11.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,45 USD ab. Mit einem Kursverlust von 14,71 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.08.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 10.10.2024. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,10 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 200,04 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 176,95 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 13.01.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,118 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

