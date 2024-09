Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Mittwochnachmittag nach

Aktie im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 1,72 USD abwärts.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 1,72 USD abwärts. Bei 1,71 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,73 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 152.830 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 2,97 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,89 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,60 USD fiel das Papier am 15.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 7,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 29.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,21 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 229,88 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 184,19 Mio. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.10.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,119 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

