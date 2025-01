Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) behauptet sich am Nachmittag

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 1,10 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 1,10 USD. In der Spitze legte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,11 USD zu. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,10 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,10 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 534.487 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 62,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,09 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 0,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.11.2024 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 10.01.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 210,95 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 193,77 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 15.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,185 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tilray-Aktie fällt: Tilray kann Verluste etwas reduzieren - Umsatz aber unter Erwartungen