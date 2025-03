Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,7 Prozent auf 0,680 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 4,7 Prozent auf 0,680 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,679 USD. Bei 0,696 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 505.352 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,965 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 335,965 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2025 (0,578 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 15,057 Prozent wieder erreichen.

Am 10.01.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 30.11.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 210,95 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 193,77 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 08.04.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,185 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

