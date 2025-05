Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,1 Prozent auf 0,480 USD ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 0,480 USD. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 0,473 USD ein. Bei 0,480 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 366.339 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,145 USD. Dieser Kurs wurde am 31.07.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 347,341 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 07.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,414 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,681 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 08.04.2025 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2025 – vorgestellt. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,87 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 185,78 Mio. USD im Vergleich zu 188,34 Mio. USD im Vorjahresquartal.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -0,052 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

