Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag in Rot

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 1,09 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 1,09 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,08 USD. Bei 1,08 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 225.376 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 173,27 Prozent hinzugewinnen. Am 28.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,08 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 0,92 Prozent sinken.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 10.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 210,95 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 193,77 Mio. USD umgesetzt.

Am 15.04.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,185 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tilray-Aktie fällt: Tilray kann Verluste etwas reduzieren - Umsatz aber unter Erwartungen