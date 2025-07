Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,0 Prozent auf 0,600 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 0,600 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie sogar auf 0,600 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,590 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 425.771 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 2,145 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 257,500 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,351 USD. Dieser Wert wurde am 24.06.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 70,940 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ein EPS von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 224,53 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,88 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

2028 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,012 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

