Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag stabil

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,612 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die Tilray (ex Aphria)-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,612 USD. Im Tageshoch stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 0,620 USD. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,598 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 0,616 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 431.380 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,105 USD) erklomm das Papier am 02.08.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 244,010 Prozent hinzugewinnen. Am 24.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,351 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 42,638 Prozent Luft nach unten.

Am 28.07.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ein EPS von -0,04 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 224,53 Mio. USD – eine Minderung von 2,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 229,88 Mio. USD eingefahren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,100 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

