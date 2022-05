Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagvormittag nahezu unbewegt

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 4,93 EUR. Bei 4,95 EUR markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 4,93 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,95 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 5.000 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 10.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 18,61 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 73,50 Prozent zulegen. Am 15.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,36 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 06.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,09 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Tilray (ex Aphria) mit -0,02 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 151,87 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 168,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,56 USD in den Büchern standen.

Am 28.07.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,183 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

