Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Kaum Ausschläge verzeichnete die Tilray (ex Aphria)-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte um 09:22 Uhr bei 6,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 6,88 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 6,77 EUR. Mit einem Wert von 6,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 4.450 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 07.04.2021 erreichte der Anteilsschein mit 19,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 178,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2022 auf bis zu 4,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,75 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 10.01.2022 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2022 endete. Tilray (ex Aphria) hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,02 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 56,56 Millionen USD – eine Minderung von 63,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 155,15 Millionen USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 10.01.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2022-Ergebnisse wird von Experten am 28.07.2022 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,224 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

