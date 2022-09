Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 3,2 Prozent auf 3,36 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie sogar auf 3,38 EUR. Bei 3,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 28.726 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 15.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,17 EUR. Gewinne von 72,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,89 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 16,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,90 USD gegenüber -0,02 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 199,07 Prozent auf 169,16 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 56,56 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Tilray (ex Aphria) am 06.10.2022 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2023 -0,224 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

