Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagvormittag mit Kursplus

Um 25.07.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,2 Prozent auf 3,46 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,46 EUR aus. Bei 3,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.535 Aktien.

Bei 14,70 EUR erreichte der Titel am 30.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 76,48 Prozent wieder erreichen. Am 16.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 19,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 06.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,09 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Tilray (ex Aphria) mit -0,02 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 151,87 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,56 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2023 erwartet.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,074 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com