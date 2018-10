Updates zu Linde, BASF, SAP, Intel und HUGO BOSS

DZ Bank senkt Linde z.U.e. auf 'Halten' - Fairer Wert hoch

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Linde z.U.e. nach der unter Auflagen genehmigten Fusion mit Praxair durch die US-Wettbewerbsbehörde FTC von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 226 auf 235 Euro angehoben. Die für die FTC-Genehmigung erforderlichen Verkäufe in den USA seien reine Formsache, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund des zuletzt starken Linde-Kursanstiegs sieht er trotz des höheren fairen Wertes aber nur noch ein begrenztes Kurspotenzial, begründete er die Umstufung.

Baader Bank senkt BASF auf 'Sell' und Ziel auf 65 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat BASF von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 85 auf 65 Euro gesenkt. Trotz der anspruchslosen Bewertung habe die Aktie des Chemiekonzerns kein Aufwärtspotenzial, begründete Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie seine Neueinschätzung. Die Zahlen zum dritten Quartal könnten enttäuschen - ungeachtet der jüngst gesenkten, aber immer noch zu optimistischen Konsensschätzungen. Der neue Jahresausblick der Ludwigshafener könnte sich zudem als ehrgeizig erweisen. Mayer reduzierte daher seine Gewinnprognosen.

DZ Bank senkt Henkel auf 'Halten' und fairen Wert auf 105 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Henkel (Henkel vz) von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 122 auf 105 Euro gesenkt. Aufgrund des starken Engagements des Konsumgüterkonzerns in den Schwellenländern und der gegenwärtigen Turbulenzen auf diesen Märkten habe er die Risikokomponente in seinem Bewertungsmodell erhöht, begründete Analyst Herbert Sturm seine negativere Einschätzung der Aktie in einer am Montag vorliegenden Studie.

UBS hebt SAP auf 'Buy' und Ziel auf 110 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP (SAP SE) von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 108 auf 110 Euro angehoben. Der Softwarekonzern verdiene Anerkennung für sein anhaltendes bereinigtes Umsatzwachstum zwischen 6 und 10 Prozent in den vergangenen 12 Quartalen, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem beeindrucke der beschleunigte Anstieg der Profitabilität im Cloud-Geschäft, der sich 2019 fortsetzen sollte. Ferner dürfte sich der Cashflow im kommenden Jahr verbessern.

Nomura hebt Intel auf 'Buy' - Ziel 50 Dollar

LONDON - Das japanische Analysehaus Nomura hat Intel von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 50 US-Dollar belassen. Intel dürtfe das einzige Unternehmen aus dem Halbleitersektor sein, das die Prognosen im Oktober oder November erhöhen könnte, schrieb Analyst Romit Shah in einer am Montag vorliegenden Studie. Insofern seien seine Gewinnschätzungen (EPS) für 2018 und 2019 konservativ. Die Aktie sei in jedem Fall kaufenswert.

DZ Bank hebt Hugo Boss auf 'Kaufen' - Fairer Wert 69 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Hugo-Boss-Aktie (HUGO BOSS) nach dem zuletzt deutlichen Kursabschlag von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert auf 69 Euro belassen. Die vergleichsweise hohen Brexit-Risiken des Modekonzerns seien nun ausreichend im aktuellen Kursniveau berücksichtigt, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Montag vorliegenden Studie.

Barclays hebt Software AG auf 'Equal Weight' und Ziel auf 46 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Software AG (Software) mit Blick auf die Megatrends in der Software-Branche von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 39 auf 46 Euro angehoben. Mit dem Produkt Cumulocity dürfte der Software-Entwickler gut positioniert sein für eine steigende Nachfrage im Segment Internet der Dinge, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor dem strategischen Ausblick im Februar bleibe er aber noch vorsichtig und stufe die Aktie lediglich auf "Equal Weight" hoch.

Credit Suisse senkt Intesa Sanpaolo auf 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Intesa Sanpaolo von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 2,90 auf 2,30 Euro gesenkt. Die zunehmend hohe Marktvolatilität in Verbindung mit den steigenden systemischen Risiken der italienischen Bank seien die Gründe für sein neues Anlagevotum, schrieb Analyst Carlo Tommaselli in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 reduziert.

Equinet hebt SAF-Holland auf 'Accumulate' - Ziel 13,80 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat SAF-Holland (SAF-Holland SA) nach vorläufigen Quartalszahlen von "Neutral" auf "Accumulate" hochgestuft, das Kursziel aber von 17,00 auf 13,80 Euro gesenkt. Die Nachfragesituation in den USA entspanne sich allmählich, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit dürfte die Dynamik bei den Ergebnisse des Nutzfahrzeugzulieferers im kommenden Jahr wieder zunehmen.

Baader Bank senkt Ziel für Dürr auf 43 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Dürr nach einer Senkung der Unternehmensziele von 50 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zudem setzte Analyst Peter Rothenaicher die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers in einer am Montag vorliegenden Studie auf die hauseigene "Top Pick"-Liste. Der 52-prozentige Kursrückgang seit dem vergangenen November erscheine übertrieben, die Aktie sei nun attraktiv bewertet und die neuen Ziele klängen recht konservativ, hieß es zur Begründung.

CFRA senkt Ziel für Philips auf 35 Euro - 'Hold'

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Philips nach Quartalszahlen von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe nach den schwächer als erwartet ausgefallenen Resultaten seine Gewinnschätzungen für den niederländischen Medizintechnikkonzern gesenkt, schrieb Analystin Wan Nurhayati in einer am Montag vorliegenden Studie. Das beibehaltene Anlagevotum begründete er damit, dass der mögliche Gegenwind durch einen Handelskrieg durch die dank Sparmaßnahmen verbesserten Margen kompensiert werde.

