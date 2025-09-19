DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,65 +2,0%Dow46.145 +0,3%Nas22.487 +1,0%Bitcoin99.912 +1,5%Euro1,1786 -0,3%Öl67,29 -0,9%Gold3.641 -0,5%
Tote bei Angriffen und Kämpfen im Gazastreifen

18.09.25 19:34 Uhr

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge 48 Menschen ums Leben gekommen. Das berichteten medizinische Kreise im Gazastreifen. Allein in der Stadt Gaza starben Krankenhausangaben zufolge am Donnerstag 38 Menschen. Israels Armee meldete derweil vier durch einen Sprengsatz getötete Soldaten im Süden des Gebiets.

Ein Armeesprecher sagte, inzwischen seien rund 450.000 Palästinenser aus der Stadt Gaza geflüchtet. Zuvor hatte sich dort rund eine Million Menschen aufgehalten.

Israel hatte in der Nacht zu Dienstag eine höchst umstrittene Bodenoffensive in der Stadt begonnen. Ziel ist es nach Angaben der Regierung, die islamistische Terrororganisation Hamas zu zerschlagen und die Freilassung der verbliebenen israelischen Geiseln zu erzielen. Laut Militärsprecher Effie Defrin hat die israelische Armee seit Beginn der Bodenoffensive mehr als 1.200 Ziele angegriffen.

Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen./cir/DP/nas