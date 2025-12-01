DAX23.514 -1,4%Est505.637 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -6,6%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.325 -4,7%Euro1,1632 +0,3%Öl63,08 -0,2%Gold4.253 +0,9%
Tote und Verletzte nach russischem Raketenschlag in Dnipro

01.12.25 12:05 Uhr

DNIPRO (dpa-AFX) - Mindestens drei Menschen sind Behördenangaben zufolge in der ostukrainischen Industriestadt Dnipro durch einen russischen Raketenangriff ums Leben gekommen. Weitere 15 seien verletzt worden, davon sechs schwer, teilte der Militärgouverneur der Region Dnipropetrowsk, Wladyslaw Hajwanenko, bei Telegram mit. Der Einschlag erfolgte den von ihm veröffentlichten Bildern zufolge in einem Wohnviertel. Darauf sind mehrere zerstörte Wohnhäuser und Autos zu sehen. Moskaus Militär griff demnach am Vormittag an.

Dnipro, wo vor dem Krieg mehr als eine Million Menschen wohnten, hat auch eine bedeutende Rüstungsindustrie. Die Stadt ist in dem vor mehr als dreieinhalb Jahren von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Krieg schon mehrfach mit Raketen beschossen worden./bal/DP/nas