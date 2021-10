Trader 2021 Spielbericht Tag 34: Schlagabtausch zum Wochenschluss (Werbung)

Ähnlich ruhig begann heute der letzte Handelstag der Woche. Die Kombination aus einer leicht schwächeren Wallstreet und leicht im Plus notierenden asiatischen Indizes sorgte für positive Impulse. Der DAX eröffnete um 9:00 Uhr bei 15.508 Punkten etwas fester und konnte im Laufe des Vormittags weiter steigen.

Im Börsenspiel ist die Spannung im Kampf um die 2.222 Euro Wochenprämie nun am Höhepunkt. "Pilzfreund41" konnte seine gestern übernommene Führungsposition ausbauen. Er liegt nun mit 141 Prozent Wochenrendite vor "Goldfield" mit knapp 110 Prozent. Es ist das erste Mal in dieser Woche, dass ein Teilnehmer seine Spitzenposition verteidigt. Mit "Goldfield" im Nacken wurde "Pilzfreund41" im gestrigen Handelsverlauf sehr aktiv. Durch die Spitzenposition motiviert, wendete er sich neben Gold auch dem DAX zu. Dabei bewies er ein glückliches Händchen. Fast jeden Turbo-Optionsschein, den er erwarb (SF8ZP3, SF8WBA, SF8EWD und SF8WBA), konnte er mit einem Gewinn wieder veräußern. Dabei setzte er ausschließlich auf Call Optionsscheine. Aber auch "Goldfield" hat der Ehrgeiz gepackt, er setzt aber im Gegensatz zum Führenden neben dem Goldpreis auf Kursveränderungen des Brent-Ölpreises. Mit BEST Turbo-Optionsscheinen Call und Put auf das "schwarze Gold" (SF8YKS, SD4FRC) konnte er Gewinne im hohen vierstelligen Bereich einfahren. Ein Blick hinter die Kulissen verrät jedoch: Der Vorsprung fängt langsam an zu schmelzen...

Zur Rangliste

Zu den Spielregeln

Zu den Spielberichten

Bildquellen: SOCIETE GENERALE