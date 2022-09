Trader 2022 Spielbericht Tag 19: Sprung nach vorne

Zwischenzeitlich fiel der DAX bis auf 11867 Punkte. Mit der Eröffnung in den USA kam es dann zu einer kleinen Erholung. Den Handelstag beendete der DAX 40 bei 11.975 Punkten. Das entspricht einem Verlust von 207 Zählern bzw. 1.71 Prozent.

Ganz anders sieht es jedoch bei den Edelmetallen aus. Gold und Silber konnten an die Erholung der Vortage anschließen.

Relativ ruhig ist es momentan an der Spitze der Gesamtrangliste. Der Führende "Trademaster" ist weiterhin aktiv, hat jedoch sein Risiko etwas reduziert, indem er seine Positionsgrößen mehr als halbiert hat. Bei einem Vorsprung von über 120.000 Euro auf den Zweitplatzierten "Pennäler" erscheint diese Strategie mehr als logisch.

Eine wirkliche Überraschung findet sich jedoch direkt dahinter. Mit einem gewaltigen Sprung von Platz 476 auf den 3. Rang deklassiert "Physiker" das Verfolgerfeld und meldet Ansprüche im Kampf um den Jaguar F-PACE an. In den ersten zwei Wochen kam er nicht über 100.000 Depotwert hinaus. Am 20.09., also vor genau 10 Tagen, tätigte er dann den entscheidenden Trade. Er kaufte 700 Stücke eines Faktor-Optionsschein Short mit Hebel -8 auf Varta (SF3EEN) zu einem Preis von 23,58 Euro pro Anteil. Der starke Rückgang in der Aktie katapultierte den Preis des Produktes auf über 450 Euro. Wir sind gespannt, wann "Physiker" seine Gewinne mitnehmen wird und ob es ihm im Anschluss möglich sein wird, an diese großartige Performance anzuknüpfen.

Wie genau Faktor-Optionsscheine funktionieren, erfahren Sie in unserem Produkt-Webinar.

Auf der Zielgeraden zum Wochensieg hat sich mit "mann55" ein bisher unbekanntes Gesicht auf den ersten Platz schieben können. Bisher waren seine Aktionen im Börsenspiel nicht von Erfolg gekrönt. Er hatte aber in den letzten drei Tagen einen recht guten Riecher bei den Basiswerten Brent-Öl und DAX 40. Nun führt er das Feld mit einem komfortablen Vorsprung von über 100 Prozent vor dem Zweitplatzierten "Belilimo" an. Ob er in der Lage sein wird diesen Vorsprung bis heute Abend zu verteidigen, erfahren Sie an gleicher Stelle am Montag.

Bildquellen: SOCIETE GENERALE