Trader 2022 Spielbericht Tag 23: Viele Wege führen zum Ziel

Blickt man heute Morgen auf die Index-Futures, sieht es so aus, also ob die Märkte nur eine kleine Pause eingelegt hätten, um für den heutigen Tag neuen Schwung zu sammeln. Um 9 Uhr ging es mit Kursen knapp unter 12.600 Punkten in den neuen Handelstag. Auf der Rohstoff- und Edelmetallseite gab es diesmal kaum Kursveränderungen zum Vortag.

Während "Trademaster" die Gesamtrangliste weiterhin unangefochten mit etwas über 480.000 Euro Depotwert anführt, hat sich ein kleines Verfolgertrio knapp über der 400.000-Euro-Marke gebildet. Dabei unterscheiden sich die drei durchaus in ihrer Handelsstrategie. Die neue Nummer zwei der Rangliste, "Champion 20", setzt zum einen auf viele Einzelaktien, wie z.B. Adidas, Biogen, Kion Group und SAP. Zum anderen setzt er auf Turbo-Optionsscheine auf die Rohölsorten WTI und Brent sowie den Goldpreis. Aktuell hat er einen Classic Turbo Optionsschein Call auf Gold (SQ1FX1) im Bestand, welcher einen Gewinn von über 200 Prozent aufweist. Der Drittplatzierte "Hempel" konzentriert sich ausschließlich auf die Ölpreise, wobei er die Rohölsorte Brent bevorzugt. Aktuell nennt er einen BEST Turbo-Optionsschein Call auf Brent (SQ2GHB) mit mehr als 100 Prozent Performance sein Eigen. Gestern noch auf dem zweiten Platz, heute auf Platz vier zu finden ist "Alvr". Dieser hat keine Veränderungen in seinem Depot vorgenommen und profitiert weiterhin durch seine Call Optionsscheine von positiven Entwicklungen im deutschen Leitindex.

Im Wettbewerb um den Wochensieg liegt weiterhin "Pizzaexpress" mit 365 Prozent Depotperformance vorne. Gestern stand er noch mit beiden Depots auf dem Treppchen, heute ist er dagegen nur noch mit einem dort zu finden. Mit großen Schritten nähert sich nun "weißerBaer" mit aktuell 322 Prozent Gewinn. Der Rest des Feldes ist hingegen abgeschlagen. Wir sind uns jedoch sicher, dass der Kampf um die 2.222 Euro (gesponsort von der Börse Stuttgart) noch nicht endgültig entschieden ist.

Bildquellen: SOCIETE GENERALE