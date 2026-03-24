Trader-Interview mit Thomas Kolb über MTU Aero Engine,....
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Werte in diesem Artikel
In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Andreas Bernstein und X über die aktuelle Marktsituation und analysieren ausgewählte Aktien mit Blick auf technische Trends, fundamentale Entwicklungen und saisonale Muster.
Die Märkte zeigen sich zum Jahresbeginn weniger richtungslos als erwartet: Während die großen Leitindizes zunehmend in eine Konsolidierungsphase eintreten, entstehen bei ausgewählten Wertpapiersektoren neue Impulse – insbesondere im Rohstoff- und Industriesegment. Ob Kupfer, Gold oder Maschinenbau – die Kombination aus stabiler Nachfrage, Inflationsschutz und konjunktureller Erholung prägt die kommenden Wochen. Entscheidend bleibt, wie sich die Risikobereitschaft in diesen Sektoren entwickelt und ob sich ein mittelfristiger Aufwärtstrend bestätigt.
Deutz AG – Maschinenbau mit Rückenwind, Chancen durch Transformation im Antriebsbereich.
LSX: Deutz AG bei LSX
LS: Deutz Aktie bei LS
Halliburton – Öl- und Gasdienstleister profitiert von stabiler Nachfrage, Fokus auf Margen.
LSX: Halliburton bei LSX
LS: Halliburton bei LS
Royal Gold – Solides Streaming-Modell, defensive Goldposition mit attraktiver Rendite.
LSX: Royal Gold bei LSX
LS: Royal Gold bei LS
Equinox Gold – Profitabler Goldproduzent mit Expansionspotenzial, Marginentwicklung im Blick.
LSX: Equinox bei LSX
LS: Equinox bei LS
Ero Copper – Stabiles Wachstum durch Kupfernachfrage, Fokus auf Produktionsausbau.
LSX: Ero Copper bei LSX
LS: Ero Copper bei LS
Risikohinweis:
Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren, Rohstoffen und Derivaten ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.
Nachrichten zu Equinor
Analysen zu Equinor
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.03.2014
|Statoil ASA Hold
|S&P Capital IQ
|08.07.2013
|Statoil ASA halten
|Bernstein
|27.06.2013
|Statoil ASA halten
|Bernstein
|10.06.2013
|Statoil ASA halten
|Independent Research GmbH
|21.03.2013
|Statoil ASA halten
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2012
|Statoil ASA buy
|UBS AG
|29.10.2012
|Statoil ASA outperform
|Exane-BNP Paribas SA
|19.10.2012
|Statoil ASA outperform
|Exane-BNP Paribas SA
|08.10.2012
|Statoil ASA outperform
|Exane-BNP Paribas SA
|30.07.2012
|Statoil ASA buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.03.2014
|Statoil ASA Hold
|S&P Capital IQ
|08.07.2013
|Statoil ASA halten
|Bernstein
|27.06.2013
|Statoil ASA halten
|Bernstein
|10.06.2013
|Statoil ASA halten
|Independent Research GmbH
|21.03.2013
|Statoil ASA halten
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.06.2009
|StatoilHydro sell
|UBS AG
|28.06.2007
|Statoil reduce
|Jyske Bank
|30.05.2007
|Statoil sell
|Société Générale (SG)
|07.06.2006
|Statoil sell
|Jyske Bank
|15.02.2005
|Statoil: Underperform
|Goldman Sachs
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