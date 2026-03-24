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Trader-Interview mit Thomas Kolb über MTU Aero Engine,....

13.04.26 09:45 Uhr

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In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Andreas Bernstein und X über die aktuelle Marktsituation und analysieren ausgewählte Aktien mit Blick auf technische Trends, fundamentale Entwicklungen und saisonale Muster.

Die Märkte zeigen sich zum Jahresbeginn weniger richtungslos als erwartet: Während die großen Leitindizes zunehmend in eine Konsolidierungsphase eintreten, entstehen bei ausgewählten Wertpapiersektoren neue Impulse – insbesondere im Rohstoff- und Industriesegment. Ob Kupfer, Gold oder Maschinenbau – die Kombination aus stabiler Nachfrage, Inflationsschutz und konjunktureller Erholung prägt die kommenden Wochen. Entscheidend bleibt, wie sich die Risikobereitschaft in diesen Sektoren entwickelt und ob sich ein mittelfristiger Aufwärtstrend bestätigt.

Deutz AG – Maschinenbau mit Rückenwind, Chancen durch Transformation im Antriebsbereich.
LSX: Deutz AG bei LSX
LS: Deutz Aktie bei LS

Halliburton – Öl- und Gasdienstleister profitiert von stabiler Nachfrage, Fokus auf Margen.
LSX: Halliburton bei LSX
LS: Halliburton bei LS

Royal Gold – Solides Streaming-Modell, defensive Goldposition mit attraktiver Rendite.
LSX: Royal Gold bei LSX
LS: Royal Gold bei LS

Equinox Gold – Profitabler Goldproduzent mit Expansionspotenzial, Marginentwicklung im Blick.
LSX: Equinox bei LSX
LS: Equinox bei LS

Ero Copper – Stabiles Wachstum durch Kupfernachfrage, Fokus auf Produktionsausbau.
LSX: Ero Copper bei LSX
LS: Ero Copper bei LS



Risikohinweis:
Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren, Rohstoffen und Derivaten ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.

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31.03.2014Statoil ASA HoldS&P Capital IQ
08.07.2013Statoil ASA haltenBernstein
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10.06.2013Statoil ASA haltenIndependent Research GmbH
21.03.2013Statoil ASA haltenGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.11.2012Statoil ASA buyUBS AG
29.10.2012Statoil ASA outperformExane-BNP Paribas SA
19.10.2012Statoil ASA outperformExane-BNP Paribas SA
08.10.2012Statoil ASA outperformExane-BNP Paribas SA
30.07.2012Statoil ASA buyUBS AG
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31.03.2014Statoil ASA HoldS&P Capital IQ
08.07.2013Statoil ASA haltenBernstein
27.06.2013Statoil ASA haltenBernstein
10.06.2013Statoil ASA haltenIndependent Research GmbH
21.03.2013Statoil ASA haltenGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.06.2009StatoilHydro sellUBS AG
28.06.2007Statoil reduceJyske Bank
30.05.2007Statoil sellSociété Générale (SG)
07.06.2006Statoil sellJyske Bank
15.02.2005Statoil: UnderperformGoldman Sachs

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