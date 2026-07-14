JP Morgan Chase & Co.

MTU Aero Engines Overweight

11:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 465 Euro belassen. Die Resultate des Treibwerkherstellers hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv wertete er zudem den angehobenen Free-Cashflow-Ausblick./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:04 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines