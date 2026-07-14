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WKN A0D9PT

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Symbol MTUAF

JP Morgan Chase & Co.

MTU Aero Engines Overweight

11:46 Uhr
MTU Aero Engines Overweight
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 465 Euro belassen. Die Resultate des Treibwerkherstellers hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv wertete er zudem den angehobenen Free-Cashflow-Ausblick./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:04 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Overweight

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
465,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
367,50 €		 Abst. Kursziel*:
26,53%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
362,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,31%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:46 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
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