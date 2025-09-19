Trainimal Registered legte Quartalsergebnis vor

Trainimal Registered veröffentlichte am 19.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,02 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Trainimal Registered noch ein Gewinn pro Aktie von -0,190 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,7 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 1,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net