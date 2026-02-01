DAX24.883 +0,1%Est505.986 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 +6,1%Nas22.593 ±-0,0%Bitcoin57.844 +3,7%Euro1,1849 -0,2%Öl67,56 ±0,0%Gold4.981 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Microsoft 870747 Heidelberg Materials 604700 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX stabil -- Wall Street uneins -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Ein fataler Rückschritt? Trumps Klimakahlschlag könnte sich als Spiel mit dem Feuer herausstellen! Ein fataler Rückschritt? Trumps Klimakahlschlag könnte sich als Spiel mit dem Feuer herausstellen!
Hot Stocks heute: US-Aktienrückkäufe trocknen aus - ROLLS-ROYCE hat Schub Hot Stocks heute: US-Aktienrückkäufe trocknen aus - ROLLS-ROYCE hat Schub
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tresorraum nach Millionen-Einbruch frei - keine heiße Spur

13.02.26 16:03 Uhr

GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Eineinhalb Monate nach dem spektakulären Millionen-Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen hat die Staatsanwaltschaft den Tresorraum der Bank wieder freigegeben. Bei dem Einbruch hatten Unbekannte Ende Dezember mehr als 3.000 Schließfächer im Tresorraum aufgebrochen, nachdem sie ein Loch in eine dicke Betonwand gebohrt hatten. Die Einbrecher flohen mit Gold, Bargeld und anderen Wertsachen in Millionenhöhe. Die Polizei sucht weiter nach einer heißen Spur.

Wer­bung

Mehrere hunderte Polizeibeschäftigte hätten teilweise 24 Stunden am Tag im und am Tresor und in einem angrenzenden Archivraum gearbeitet, um die von den Tätern zurückgelassenen Gegenstände zu sortieren, teilte die Polizei mit. Hunderttausende Gegenstände aus den geplünderten Schließfächern lagen nach der Tat am Boden; sie mussten geordnet, fotografiert und etwa als Spurenträger oder Wertsache eingestuft werden. Die Wertsachen würden zu einem späteren Zeitpunkt an die Eigentümer zurückgegeben, hieß es in der Mitteilung.

Die Polizei appellierte erneut an die Schließfachkunden, bei der Polizei über ihre gelagerten Gegenstände auszusagen. Mehr als 1.500 Kunden hätten bereits Angaben gemacht, bisher auf freiwilliger Basis. Möglich sei aber auch eine verpflichtende Vernehmung, hieß es. Über eine Hotline könnten problemlos Termine für Aussagen vereinbart werden./rs/DP/stw