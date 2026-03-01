DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +1,3%Nas22.312 -1,8%Bitcoin62.320 +1,8%Euro1,1468 -0,4%Öl101,1 -0,6%Gold5.090 ±-0,0%
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Adobe: Suche nach neuem Chef - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen -- Allianz, Mercedes-Benz im Fokus
Trotz Angriffen: Iran mobilisiert zu Al-Kuds-Protesten

13.03.26 08:31 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Trotz anhaltender Luftangriffe sind in Teheran erneut Tausende Regierungsanhänger zu israelfeindlichen Demonstrationen auf die Straßen gegangen. Die Kundgebungen finden anlässlich des sogenannten Al-Kuds-Tages statt, den der frühere Revolutionsführer Ajatollah Ruhollah Chomeini 1979 eingeführt hat. Die staatlich organisierten Proteste richten sich gegen Israel und fordern die "Befreiung Jerusalems".

Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem. Hintergrund ist die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel während des Sechstagekrieges 1967. Irans Präsident Massud Peseschkian rief die Bevölkerung trotz des Krieges zur Teilnahme auf. Auf X schrieb er am Donnerstag, das iranische Volk solle "die Feinde des Irans enttäuschen, indem es in größerer Zahl als je zuvor auf die Straße geht"./da/DP/zb