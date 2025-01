Trotz Luxus-Schwäche

Richemont hat dem weltweiten schwierigen Umfeld für Luxusgüter getrotzt.

Der Schweizer Konzern Richemont, zu dem Marken wie Cartier, A. Lange & Söhne und Van Cleef & Arpels gehören, steigerte den Umsatz im dritten Geschäftsquartal stärker als erwartet auf ein Rekordniveau.

Der Umsatz kletterte in den drei Monaten per Ende Dezember um 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 6,15 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 5,6 Milliarden gerechnet. Es war der höchste Quartalsumsatz in der Konzerngeschichte.

Richemont-Zahlen beflügeln europäische Luxuswerte

Starke Zahlen von Richemont haben am Donnerstag den ganzen Sektor angetrieben. Der Schweizer Standardwert sringt an der Schweizer Börse SIX zeitweise um 16,04 Prozent auf 161,35 Franken nach oben und überwand damit die Vorjahreshochs.

Für den Luxusgütersektor wirkten die Zahlen wie eine Initialzündung. So ziehen Papiere von Swatch an der SIX zeitweise um 7,89 Prozent auf 16755 Frankekn an, während LVMH-Aktien an der EURONEXT in Paris zeitweise um 7,83 Prozent auf 687,10 Euro und Kering-Aktien um 7,68 auf 240,40 Euro zulegen. Letztere profitierten auch vom Verkauf von drei Immobilien in Paris an die Private-Equity-Firma Ardjan.

Im deutschen MDAX ziehen zudem die Papiere von HUGO BOSS zeitweise um 2,56 Prozent auf 42,51 Euro an. Neben dem guten Marktumfeld für Luxuswerte dürften hier auch positiv aufgenommene Eckdaten des Online-Modehändlers Zalando eine Rolle gespielt haben

Richemont hatte im Rahmen der jüngsten Quartalszahlen den Umsatz um zehn Prozent auf 6,15 Milliarden Euro gesteigert und die Markterwartungen damit übertroffen. Der Umsatz war zudem in Asien weniger stark als erwartet zurückgegangen.

Die Analysten der UBS sprachen von deutlich besser als erwarteten Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres. Das betreffe alle Segmente. Daher seien auch die Vorgaben für den Sektor insgesamt so positiv.

Die Experten der Deutschen Bank hoben die auffallend starke Umsatzentwicklung hervor. Das Juwelengeschäft habe sich deutlich besser als gedacht entwickelt, auch das Segment hochwertiger Uhr überzeuge. Die anhaltende Schwäche des China-Geschäfts sei dagegen nicht überraschend gewesen, bewege sich das Verbrauchervertrauen dort doch auf weiterhin niedrigem Niveau.

Für Analyst Jon Cox von Kepler Cheuvreux sollte das überraschend starke Abschneiden im hochmargigen Schmuckgeschäft positive Auswirkungen auf die Gesamtrentabilität haben. Gewinnkennzahlen sind noch keine bekannt und werden erst mit der Jahresergebnisveröffentlichung kommuniziert.

