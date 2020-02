Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Siemens Healthineers verdient operativ weniger

Wie angekündigt machte dem Medizintechnikkonzern aus Erlangen die Einführung der Diagnostikplattform Atellica zu schaffen. Ein im Vergleich ungünstiger Produktmix drückte jedoch auch im größten Geschäftsfeld Bildgebung mit Röntgengeräten und Magnetresonanztomographen die Marge.

Siemens Healthineers verbuchte nach Angaben vom Montag ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) von 484 Millionen Euro - 58 Millionen weniger als vor Jahresfrist. Der Überschuss nach Dritten ging bei einer höheren Steuerquote um 40 auf 301 Millionen Euro zurück, der Gewinn je Aktie um 4 Cent auf 0,30 Euro.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2019/20 bestätigte die Siemens-Tochter. So wird der bereinigte bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie um 6 bis 12 Prozent höher und das vergleichbare Umsatzwachstum bei 5 bis 6 Prozent erwartet. In den ersten drei Monaten verzeichnete Healthineers ein vergleichbares Wachstum von 5,5 Prozent auf 3,59 Milliarden Euro.

Siemens Healthineers nach schwachem Jahresstart unter Druck

Nach dem Bericht zum ersten Geschäftsquartal sind die Aktien von Siemens Healthineers am Montag weiter eingeknickt. Auf der Handelsplattform XETRA sacken die Papiere des Medizintechnikkonzerns im frühen Handel um 6,25 Prozent auf 39,83 Euro ab. Erst vor nicht ganz zwei Wochen hatten sie mit 45,20 Euro noch einen Rekordstand erreicht.

Analystin Veronika Dubajova von der Investmentbank Goldman Sachs konstatierte einen enttäuschenden Jahresauftakt mit schwacher Profitabilität. Er werde Fragen nach der Erreichbarkeit der Jahresziele aufwerfen, so die Expertin. Sie hält die Papiere mit ihrem Kursziel von 39,50 Euro für fair bewertet.

Goldman belässt Siemens Healthineers auf 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Wegen schwacher Margen habe der Medizintechniker die Erwartungen verfehlt, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Montag vorliegenden Studie.

