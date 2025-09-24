Trump empfängt türkischen Präsidenten Erdogan im Weißen Haus

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump empfängt seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan in Washington. Der Staatschef des Nato-Partners ist damit an diesem Donnerstag erstmals seit 2019 wieder Gast im Weißen Haus - sein letzter Besuch fand während Trumps erster Amtszeit statt.

Wer­bung Wer­bung

Erwartet wird, dass es bei dem Besuch um den bilateralen Handel und Geschäfte im Militärbereich gehen dürfte, darunter die mögliche Lieferung von US-Kampfjets. Ein Teil der Gespräche dürfte sich auch um aktuelle Krisen wie den Gaza-Krieg und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine drehen. Das Nato-Land Türkei unterhält gute Beziehungen zu Russland und zur Ukraine. In Bezug auf den Gaza-Krieg kritisiert Ankara das Handeln Israels immer wieder heftig./rin/DP/stw