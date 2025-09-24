DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,6%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.824 -0,7%Euro1,1751 +0,1%Öl69,06 ±-0,0%Gold3.733 -0,1%
Trump empfängt türkischen Präsidenten Erdogan im Weißen Haus

25.09.25 05:49 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump empfängt seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan in Washington. Der Staatschef des Nato-Partners ist damit an diesem Donnerstag erstmals seit 2019 wieder Gast im Weißen Haus - sein letzter Besuch fand während Trumps erster Amtszeit statt.

Erwartet wird, dass es bei dem Besuch um den bilateralen Handel und Geschäfte im Militärbereich gehen dürfte, darunter die mögliche Lieferung von US-Kampfjets. Ein Teil der Gespräche dürfte sich auch um aktuelle Krisen wie den Gaza-Krieg und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine drehen. Das Nato-Land Türkei unterhält gute Beziehungen zu Russland und zur Ukraine. In Bezug auf den Gaza-Krieg kritisiert Ankara das Handeln Israels immer wieder heftig./rin/DP/stw