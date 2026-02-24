Trump gibt Demokraten Schuld an hohen Preisen in den USA

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den oppositionellen Demokraten vorgeworfen, für hohe Lebenshaltungskosten in den USA verantwortlich zu sein. "Ihre Politik hat die hohen Preise verursacht", sagte Trump in seiner Rede zur Lage der Nation vor beiden Kammern des US-Parlaments im Kapitol in Washington. Seine Politik dagegen würde das rasch ändern, behauptete er.

Beim Thema Bezahlbarkeit - einst von Trump als "Schwindel der Demokraten" ins Lächerliche gezogen - versucht der US-Präsident mittlerweile, eigene Akzente zu setzen. Unter anderem sollen sich Bürger dank seiner Regierungspolitik wieder ein Eigenheim leisten können und weniger Zinsen für offene Beträge auf Kreditkarten zahlen.

Tatsächlich straucheln viele Bürgerinnen und Bürger aber weiter aufgrund hoher Lebenshaltungskosten - auch infolge von Trumps aggressiver Zollpolitik./fsp/DP/zb