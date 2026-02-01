DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 -1,8%Nas22.857 +1,0%Bitcoin54.705 -0,1%Euro1,1782 -0,1%Öl71,15 -0,5%Gold5.159 -1,3%
Trump hält Rede zur Lage der Nation

24.02.26 18:56 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will an diesem Dienstagabend (21.00 Uhr Ortszeit, 03.00 Uhr Mittwoch MEZ) vor beiden Kammern des US-Parlaments seine mit Spannung erwartete Ansprache halten. In der Rede zur Lage der Nation ("State of the Union") geben Präsidenten alljährlich auch einen Ausblick auf den von ihnen angestrebten Kurs für die Vereinigten Staaten. Erwartet wird, dass sich Trump unter anderem zu den Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über das iranische Atomprogramm positionieren wird.

Nach Trumps Rede steht traditionell die Antwort der Opposition an. In diesem Jahr wird die demokratische Gouverneurin des Bundesstaats Virginia, Abigail Spanberger, an das Pult treten./hme/DP/jha