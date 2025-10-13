DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 +0,1%Top 10 Crypto15,92 +3,9%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.913 -0,4%Euro1,1621 +0,1%Öl63,63 +2,5%Gold4.065 +1,2%
Trump ist überzeugt: 'Der Krieg ist vorbei'

13.10.25 06:13 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Auffassung von US-Präsident Donald Trump ist der Krieg im Gazastreifen ungeachtet noch ausstehender Friedensverhandlungen vorbei. "Der Krieg ist zu Ende", sagte der Republikaner in der Air Force One zu Journalisten auf dem Weg in den Nahen Osten. Er gehe davon aus, dass die Waffenruhe halte.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte dagegen zuvor gesagt, der Kampf sei noch nicht vorbei. "Es liegen noch große Sicherheitsherausforderungen vor uns." Einige Feinde versuchten, sich zu erholen, um erneut anzugreifen, sagte der israelische Regierungschef.

Trump reist nach Israel, um heute Vormittag (Ortszeit) zunächst Geiselfamilien zu treffen und dann vor der Knesset - dem israelischen Parlament - eine Rede zu halten. Am Nachmittag will Trump zu einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich des von ihm vermittelten Abkommens zwischen Israel und der islamistischen Hamas in den ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich weiterreisen. In der Nacht zu Dienstag (Ortszeit) wird der Präsident laut Plan des Weißen Hauses wieder zurück in Washington sein.

Die Kriegsparteien hatten sich vor wenigen Tagen in indirekten Verhandlungen auf eine Waffenruhe, die Freilassung von Geiseln und Gefangenen sowie einen teilweisen Rückzug von Israels Truppen in Gaza geeinigt. Trotz dieser positiven Schritte ist längst nicht sicher, ob der Krieg dauerhaft endet./rin/DP/zb