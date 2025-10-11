DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin96.651 -0,8%Euro1,1604 ±0,0%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Trump kündigt 100 Prozent Extra-Zölle für China an

11.10.25 07:03 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat zusätzliche Zölle in Höhe von 100 Prozent für Importe aus China in die USA angekündigt. Diese würden ab dem 1. November - oder je nach dem weiteren Agieren Chinas auch früher - erhoben, schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social und begründete das Vorhaben mit der aktuellen Handelspolitik Chinas./rin/DP/zb