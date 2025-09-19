DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.223 +0,5%Nas22.520 +1,2%Bitcoin100.010 +1,6%Euro1,1776 -0,4%Öl67,47 -0,7%Gold3.644 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T SAP 716460 Continental 543900 Intel 855681 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 PUMA 696960 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Six Flag Entertainment - Vergnügungsparkbetreiber profitiert von steigenden Besucherzahlen! Six Flag Entertainment - Vergnügungsparkbetreiber profitiert von steigenden Besucherzahlen!
Tesla - CEO Elon Musk tätigt Insiderkäufe über 1 Mrd. USD! Tesla - CEO Elon Musk tätigt Insiderkäufe über 1 Mrd. USD!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Trump: Sofort alle Geiseln im Gazastreifen freilassen

18.09.25 17:25 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat erneut die sofortige Freilassung aller Geiseln durch die islamistische Hamas im Gaza-Krieg gefordert. "Ich will, dass die Geiseln sofort freigelassen werden, jetzt sofort", sagte der Republikaner während seines Staatsbesuchs in Großbritannien bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem britischen Premierminister Keir Starmer.

Wer­bung

Dies hatte er zuletzt immer wieder gefordert. Im Gazastreifen befinden sich noch 48 Geiseln, von denen nach israelischen Informationen noch 20 am Leben sind.

Die islamistische Terrororganisation könne nicht immer wieder einzelne Geiseln freilassen und sagen, "wir geben euch morgen drei weitere". "Wir müssen die Geiseln sofort zurückbekommen." Der 7. Oktober 2023 - der Tag, an dem die Hamas Israel überfiel - sei einer "der schlimmsten, gewalttätigsten Tage" in der Weltgeschichte, sagte Trump. Zur humanitären Lage im Gazastreifen äußerte sich der US-Präsident nicht.

Trump sagte weiter, dass es zwischen ihm und dem britischen Premier Starmer in Bezug auf diesen Konflikt Differenzen gebe - "eine unserer wenigen Meinungsverschiedenheiten". Großbritannien steht einem Medienbericht zufolge unmittelbar vor der Anerkennung eines palästinensischen Staates - ein Schritt, den die USA zu diesem Zeitpunkt nicht vollziehen werden./pba/DP/nas