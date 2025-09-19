Trump: Sofort alle Geiseln im Gazastreifen freilassen

LONDON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat erneut die sofortige Freilassung aller Geiseln durch die islamistische Hamas im Gaza-Krieg gefordert. "Ich will, dass die Geiseln sofort freigelassen werden, jetzt sofort", sagte der Republikaner während seines Staatsbesuchs in Großbritannien bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem britischen Premierminister Keir Starmer.

Dies hatte er zuletzt immer wieder gefordert. Im Gazastreifen befinden sich noch 48 Geiseln, von denen nach israelischen Informationen noch 20 am Leben sind.

Die islamistische Terrororganisation könne nicht immer wieder einzelne Geiseln freilassen und sagen, "wir geben euch morgen drei weitere". "Wir müssen die Geiseln sofort zurückbekommen." Der 7. Oktober 2023 - der Tag, an dem die Hamas Israel überfiel - sei einer "der schlimmsten, gewalttätigsten Tage" in der Weltgeschichte, sagte Trump. Zur humanitären Lage im Gazastreifen äußerte sich der US-Präsident nicht.

Trump sagte weiter, dass es zwischen ihm und dem britischen Premier Starmer in Bezug auf diesen Konflikt Differenzen gebe - "eine unserer wenigen Meinungsverschiedenheiten". Großbritannien steht einem Medienbericht zufolge unmittelbar vor der Anerkennung eines palästinensischen Staates - ein Schritt, den die USA zu diesem Zeitpunkt nicht vollziehen werden./pba/DP/nas