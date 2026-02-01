DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 +6,1%Nas22.699 +0,5%Bitcoin58.259 +4,5%Euro1,1874 ±0,0%Öl67,82 +0,4%Gold5.046 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen im Plus -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt
US-Inflationsdaten im Blick: DAX am Freitag auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde US-Inflationsdaten im Blick: DAX am Freitag auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump über Nato-Partner: 'Sie sind alle meine Freunde'

13.02.26 19:38 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die Regierungschefs der anderen Nato-Länder als "Freunde" bezeichnet. Auf die Frage, was mit Blick auf die Münchner Sicherheitskonferenz seine Botschaft sei, antwortete Trump zunächst: "Die einzige Botschaft ist, dass wir eine großartige Beziehung zur Nato haben". Die USA seien ein sehr mächtiger Teil der Allianz. Über die Regierungschefs der Nato-Partner der Vereinigten Staaten sagte Trump: "Sie sind alle meine Freunde."

Wer­bung

Nachdem US-Vize-Präsident JD Vance im vergangenen Jahr in München in seiner Rede europäische Verbündeten ungewöhnlich scharf attackiert hatte, blickt die Welt nun gespannt darauf, wie sich US-Außenminister Marco Rubio bei der Sicherheitskonferenz an diesem Samstag äußern wird./fsp/DP/he