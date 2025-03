Trump und Putin planen Telefonat zum Ukraine-Krieg

MOSKAU/WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin wollen an diesem Dienstag bei einem Telefonat über eine mögliche Beendigung des Krieges in der Ukraine sprechen. Der Kreml bestätigte nach einer Ankündigung Trumps, dass das Telefonat tatsächlich vorbereitet werde. Der US-Präsident will den Krieg nach eigenen Angaben so schnell wie möglich beenden.

Es wäre das nach offiziellen Angaben zweite Telefonat der beiden Präsidenten, seit Trump wieder im Amt ist. Ein erstes Gespräch gab es im Februar. Putin lobte zuletzt zwar Trumps Bemühungen um eine Lösung. Auf einen US-Vorschlag zu einer 30-tägigen Waffenruhe reagierte er aber bisher zurückhaltend und sieht die Bedingungen dafür nicht erfüllt.

Der russische Präsident hatte erklärt, dass die Ursachen des Krieges geklärt werden müssten, um zu einer dauerhaften Lösung zu kommen. Dazu gehört für Russland etwa eine Garantie, dass die Ukraine kein Mitglied der Nato wird. Russland hatte sein Nachbarland vor gut drei Jahren überfallen.

Trump meinte vorab, die Chancen für eine Verständigung stünden sehr gut. Dagegen warnt die Ukraine immer wieder, dass es keine Lösung des Konflikts ohne ihre Beteiligung geben könne.

Bei dem Gespräch dürfte es auch um ein angekündigtes Treffen der beiden gehen. Womöglich könnte das in Saudi-Arabien stattfinden, einen Termin gibt es bisher nicht./mau/DP/nas