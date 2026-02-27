DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2300 -4,5%Nas22.668 -0,9%Bitcoin55.928 -1,4%Euro1,1761 -0,1%Öl79,11 +8,6%Gold5.388 +2,1%
Trump will Iran angreifen, bis alle Ziele erfüllt sind

01.03.26 23:26 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will die Angriffe auf den Iran fortsetzen, bis alle Kriegsziele erreicht sind. "Die Kampfhandlungen werden derzeit mit voller Kraft fortgesetzt und werden so lange andauern, bis alle unsere Ziele erfüllt sind", sagte er in einer Videoansprache.

Ein Iran mit weitreichenden Raketen und Atomwaffen stelle eine ernsthafte Bedrohung für jeden Amerikaner dar, so Trump. "Wir können nicht zulassen, dass eine Nation, die terroristische Armeen aufstellt, solche Waffen besitzt."

Trump rief die Revolutionsgarden im Iran erneut dazu auf, die Waffen niederzulegen. Zudem appellierte er an alle "iranischen Patrioten", die Gunst der Stunde zu nutzen und das Land wieder an sich zu reißen. Es sei nun an ihnen, sagte Trump. "Aber wir werden da sein, um zu helfen."/jcf/DP/zb