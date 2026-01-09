DAX25.127 ±0,0%Est505.904 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,2%Nas23.480 -0,4%Bitcoin78.040 -0,2%Euro1,1659 -0,2%Öl62,69 +3,8%Gold4.478 +0,5%
Trump zu Abrüstungsvertrag: 'Wenn er ausläuft, läuft er aus'

08.01.26 23:24 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump gibt sich angesichts des baldigen Auslaufens des Abrüstungsvertrags New Start gelassen. "Wenn er ausläuft, läuft er aus", sagte er in einem Interview der "New York Times". Der 2010 zwischen den USA und Russland geschlossene Vertrag zur nuklearen Abrüstung läuft im kommenden Monat aus.

"Wir werden einfach ein besseres Abkommen machen", sagte er. Laut der Zeitung beharrte Trump in dem Gespräch darauf, dass China in ein künftiges Abkommen einbezogen wird.

Bereits im vergangenen Monat war Trump auf den Vertrag angesprochen worden. Auf den Hinweis eines Reporters, dass Russland erklärt habe, es sei unmöglich, den Abrüstungsvertrag rechtzeitig vor dessen Auslaufen neu auszuhandeln, antwortete er damals, ihm sei etwas anderes gesagt worden. Der Vertrag sieht eine Reduzierung der Atomsprengköpfe und der Trägersysteme vor und wurde 2021 letztmalig um fünf Jahre verlängert.

Trump hatte im vergangenen Monat auch erklärt, mit China und Russland über atomare Abrüstung gesprochen zu haben. "Ich habe mit China darüber gesprochen. Ich habe mit Russland darüber gesprochen. Und ich denke, das wäre etwas, was wir gerne tun würden, und sie würden es auch gerne tun, und ich denke, Russland würde es gerne tun", sagte Trump bei einem Treffen im Weißen Haus. Konkreter wurde er allerdings nicht./fsp/DP/men