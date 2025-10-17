DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.300 +0,2%Top 10 Crypto14,33 -4,0%Nas22.692 +0,6%Bitcoin91.582 -0,9%Euro1,1673 -0,1%Öl61,24 +0,4%Gold4.242 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit leichtem Rebound -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
DAX in KW 42: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 42: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
TKMS-Aktie kommt: Was Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre vor dem Börsengang der Marine-Tochter wissen müssen TKMS-Aktie kommt: Was Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre vor dem Börsengang der Marine-Tochter wissen müssen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!

Trump: Zweiertreffen mit Putin - aber in Kontakt mit Selenskyj

17.10.25 20:14 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will sich mit Kremlchef Wladimir Putin in Ungarn voraussichtlich zu zweit und damit ohne direkte Beteiligung der Ukraine treffen. Der Republikaner sagte bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus, es werde höchstwahrscheinlich ein Zweier-Treffen, aber man wolle mit Selenskyj zugleich in Kontakt bleiben. Es gebe viel böses Blut zwischen Moskau und Kiew. Trump ergänzte, man wolle es für jeden angenehm machen. Auf die eine oder andere Weise würden alle drei Seiten - Russland, Ukraine und USA - involviert sein - aber das könnte getrennt voneinander erfolgen, sagte er./rin/DP/he