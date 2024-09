Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verliert am Nachmittag

Trump Media Technology im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 16,79 USD.

Die Trump Media Technology-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 16,79 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Trump Media Technology-Aktie bis auf 16,71 USD. Bei 17,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 164.238 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,30 USD erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 78,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,32 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 14,71 Prozent Luft nach unten.

Am 09.08.2024 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,15 USD je Aktie gewesen. Trump Media Technology hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 840000,00 USD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 USD erzielt hatte.

